МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Скорректированная чистая прибыль французской нефтегазовой компании Total, приходящаяся на акционеров, по итогам 2018 года увеличилась на 28% по сравнению с 2017 годом и составила 13,6 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 5,05 доллара против 4,12 доллара годом ранее. Выручка Total за отчетный период выросла на 22%, до 209,3 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала 2018 года Total получила скорректированную чистую прибыль в 3,16 миллиарда долларов, что на 10% больше показателя годичной давности. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 1,17 доллара против 1,1 доллара годом ранее. Выручка увеличилась на 10,9%, до 52,495 миллиарда долларов.

Совокупный объем добычи углеводородов за 2018 год составил 2,775 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки благодаря увеличению добычи в Австралии, Анголе, Нигерии и России. Для сравнения в прошлом году аналогичный показатель составил 2,566 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

"Эти превосходные результаты отражают уверенный рост добычи углеводородов группы, который составил более чем 8%", — приводятся в отчете слова главы компании Патрика Пуянне (Patrick Pouyanne). Он также уточнил, что уровень добычи в 2018 году стал рекордным для компании.

Компания ожидает сокращения расходов в 2019 году на сумму в 4,7 миллиарда долларов и планирует инвестировать 15-16 миллиардов долларов.

Total является третьим по величине нефтедобытчиком в Европе. Является акционером российского независимого производителя газа "Новатэк" с долей 18,9%, а также владеет 20%-ной долей в проекте "Ямал СПГ", где основным акционером является "Новатэк". Работает на американском газовом рынке в течение 25 лет.