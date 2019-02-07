МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Французская нефтегазовая корпорация Total перенесет управление деятельностью в Венесуэле из Хьюстона в Европу, сообщил гендиректор компании Патрик Пуянне.

По словам Пуянне, которые приводит агентство Блумберг, Total будет соблюдать все санкции в отношении Венесуэлы, а также проанализирует их последствия.

Компания также вывезет персонал из Венесуэлы, где добывает 50 тысяч баррелей нефти в сутки.

Кроме того, счета Total в Венесуэле были заблокированы из-за санкций США, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на Пуянне.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. Источник РИА Новости в Брюсселе в понедельник сообщил, что Италия заблокировала заявление Евросоюза о признании Гуаидо временным президентом Венесуэлы.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.