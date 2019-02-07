МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) негативной динамикой, в плюсе оказались только расписки "Новатэка", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 3,3%, до 6,15 доллара, "Новатэка" — выросла на 0,55%, до 181,8 доллара, "Лукойла" — опустилась на 2,42%, до 80,8 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 3,84%, до 4,75 доллара, "Газпром нефти" — на 2,46%, до 25,75 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" опустилась на 0,72%, до 20,6 доллара, НЛМК — на 1,35%, до 24,17 доллара, "Северстали" — на 0,32%, до 15,54 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 1,88%, до 1,25 доллара, Сбербанка — на 3,61%, до 12,82 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снизились в стоимости на 4,71%, до 18,62 доллара.

Цена расписок "Магнита" опустилась на 0,88%, до 15,16 доллара, "Ленты" — на 1,19%, до 3,32 доллара. Бумаги АФК "Система" подешевели на 4,63%, до 2,84 доллара.