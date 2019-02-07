МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Основная производственная зона крупнейшего в Ливии нефтяного месторождения "Шарара" (Sharara) по-прежнему контролируется вооруженными группировками, Ливийская национальная армия заняла лишь подстанцию, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного инженера месторождения.

Официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмед аль-Мисмари заявил накануне, что ливийские вооруженные силы, подконтрольные маршалу Халифе Хафтару, без боя заняли "Шарару".

Но инженер месторождения, слова которого приводит агентство, заявил, что колонна автотранспортных средств ливийской армии прибыла на насосную подстанцию, которая находится примерно в 20 километрах от основной зоны добычи нефти.

"Ливийская национальная армия все еще пытается договориться о доступе к основному объекту с вооруженными группировками и протестующими, которые заняли месторождение, требуя выплаты зарплат", — отметил собеседник агентства.

В декабре национальная нефтяная компания Ливии (NOC) объявила форс-мажор на поставки нефти с месторождения, поскольку работа "Шарары" была остановлена вооруженными людьми, которые утверждали, что они принадлежат "Стражам нефтяных объектов" (Petroleum Facilities Guard).

В Ливии по-прежнему царит двоевластие. На востоке заседает избранный парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.