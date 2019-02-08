БРЮССЕЛЬ, 8 фев /ПРАЙМ/. Совет представителей стран Евросоюза (Coreper I) на встрече в пятницу обсудит поправки к газовой директиве ЕС и возможность выдать Совету ЕС мандат на переговоры с Европарламентом о компромиссном тексте этого законопроекта, который в изначальном варианте мог затронуть работу создаваемого "Северного потока-2" и ныне существующего "Северного потока", сообщил РИА Новости источник в ЕС.

Coreper I состоит из заместителей постоянных представителей стран ЕС при союзе, среди вопросов, которые он охватывает, — энергетика.

Поправки к газовому закону ЕС ранее порядка года обсуждались в рабочей группе по энергетике Совета ЕС, где у стран были разногласия по этому документу. Однако теперь вопрос вынесен на более высокий уровень Coreper I.

"Текст, который будет обсуждаться в пятницу, не обсуждался на уровне рабочей группы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, дискуссия в пятницу будет по новому предложению румынского председательства в Совете ЕС, которое основано на дискуссиях по поправкам к директиве, которые были на рабочей группе.

Дискуссия по этой теме на Coreper I имеет два аспекта: согласование предложенного текста документа — с или без внесения изменений, а также вопрос о предоставлении румынскому председательству в Совете ЕС мандата на переговоры с ЕП по компромиссному тексту законопроекта. Свою позицию по поправкам Европарламент выработал еще в прошлом году.

При этом если в пятницу на Coreper I текст поправок не будет поддержан квалифицированным большинством стран ЕС, то мандат на переговоры с Европарламентом выдан не будет.

Еврокомиссия в ноябре 2017 года предложила внести поправки к газовой директиве ЕС. Их цель было сделать так, чтобы определенные нормы энергетического законодательства ЕС применялись не к некоторым, а ко всем газопроводам на территории ЕС, которые идут из или в третьи страны. К таким нормам относятся, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. Сейчас эти нормы не распространяются на морские участки газопроводов.

Перед утверждением поправки должны быть согласованы в Совете стран ЕС и Европарламенте. Сначала эти европейские институты вырабатывают и утверждают каждый свою единую позицию по законопроекту, а затем приступают к поиску совместного компромиссного варианта документа. Если компромисс найден, он утверждается еще раз отдельно ЕП и Советом ЕС и может вступать в силу.

Как заявил ранее глава МИД Румынии Теодор Мелешкану, страна в качестве председателя в Совете ЕС будет стремиться к выработке среди европейских стран консенсуса в отношении поправок к газовой директиве.