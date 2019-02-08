МЕХИКО, 8 фев /ПРАЙМ/. Объем доказанных запасов нефти в Мексике с 1 января 2014 года по 1 января 2018 года снизился более чем в 1,5 раза – с 9,81 миллиарда баррелей до 6,46 миллиарда, говорится в докладе Национальной комиссии по углеводородам латиноамериканской страны.

По данным ведомства, общий объем запасов 3Р (доказанные, вероятные и возможные) также упал за этот период – с 29,33 до 19,42 миллиарда баррелей, или на 50%.

Похожая ситуация складывается и с запасами газа. Если в 2014 году объем доказанных запасов составлял 468,3 миллиарда кубических метров, то в 2018 году этот показатель упал до 283,7 миллиарда, или на 65%. Запасы газа 3Р снизились почти в два раза – с 1,68 триллиона кубических метров до 850 миллиардов кубических метров.

В баррелях нефтяного эквивалента запасы углеводородов на начало 2018 года оценивались примерно в 8,48 миллиарда баррелей, тогда как в 2014 году их уровень составлял 13,44 миллиарда. Запасы 3Р по этой шкале составляли 25,47 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента в 2018 году против 42,16 миллиарда на начало 2014 года.

В последние годы добыча нефтяной компании Мексики Pemex неуклонно падает — в 2018 году она снизилась на 7%, до 1,813 миллиона баррелей в день, а за прошедшие шесть лет объем добычи компании уменьшился на 29%. Задолженность Pemex составляет около 107 миллиардов долларов.

На этом фоне президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал принять меры, которые обеспечат небывалое ранее снижение налогообложения для Pemex. По его словам, Pemex будет оставлено достаточно ресурсов, чтобы она смогла восстановить добычу нефти и увеличить ее.

В конце января Лопес Обрадор заявил, что Pemex находится в лучшем своем состоянии за последние 30 лет благодаря борьбе с коррупцией, компания сохранит добычу нефти в 2019 году на уровне 1,8 миллиона баррелей в сутки, а в 2020 году увеличит на 11%, до 2 миллионов баррелей в сутки.