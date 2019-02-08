МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Горнорабочих завалило в результате выброса метана и угля на шахте в Кемеровской области, один человек погиб, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

"Восьмого февраля в 06.59 (2.59 мск — ред.) на шахте им. С.Д. Тихова произошел внезапный выброс газометана и угля, выдавило борта и перемычки крепления, и произошел завал. В шахте находились 190 горнорабочих, из них 10 в районе завала. Четверых горнорабочих завалило продуктами выброса, все были извлечены, из них трое живые, один погиб от компрессионной травмы", — говорится в материалах ведомства.

Как сообщается, остальные горнорабочие выведены на поверхность. Проводится расследование причин и обстоятельств происшествия.