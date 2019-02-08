МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Ирак вошел в состав мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+, его представители приедут на встречу комитета в Баку, сообщил РИА Новости официальный спикер министерства нефти Ирака Асим Джихад.

"Ирак вошел в мониторинговый комитет, и конечно он играет свою роль в рамках этого комитета, учитывая, что он один из основных производителей и партнеров… конечно, на предстоящей встрече Ирак будет участвовать на высоком уровне, возможно, на уровне министра нефти, и без сомнения Ирак стремится увенчать успехом роль этого комитета, что в свою очередь позитивно отразится на развитии мирового рынка нефти и ценах на нефть", — сказал он, отвечая на вопрос о том, вошел ли Ирак в состав мониторингового комитета ОПЕК+ и будет ли участвовать во встрече в Баку.

По его словам, Ирак сыграл большую роль в сближении позиций сторон на последней встрече ОПЕК и в достижении нынешнего соглашения. "Ирак был выбран и присоединился к этому комитету на последней встрече ОПЕК в Вене", — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее в состав министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) входили министры Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана, России и Саудовской Аравии. Следующая — тринадцатая — встреча комитета состоится в азербайджанском Баку 18 марта. Комитет создан для контроля за соблюдением соглашения ОПЕК+ и выработке рекомендаций о его корректировке.

ОПЕК+ 7 декабря приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч — на страны, не входящие в ОПЕК. Россия согласилась сократить добычу на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, который, как сообщал министр энергетики РФ Александр Новак, составлял 11,4 миллиона баррелей в сутки.