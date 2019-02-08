МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Франция и Германия в пятницу достигли компромисса по вопросу строительства газопровода "Северный поток-2" и представили его послам стран Евросоюза в Брюсселе. Как сообщает Франс Пресс со ссылкой на предварительный вариант документа, попавший в распоряжение агентства, благодаря достигнутым договоренностям проект не будет заблокирован.

Поясняется, что компромисс касается новых правил транспортировки газа по газопроводу. В случае принятия этого документа, Франция сможет дать согласие на принятие новых европейских правил для транспортировки газа. Об этом агентству рассказали источники в дипломатических кругах.

Вице-президент ЕК Марош Шефчович сообщил в январе, что Румыния в качестве председателя Совета ЕС вынесла на рассмотрение новый вариант поправок к газовой директиве ЕС, которые могут затронуть реализуемые "Газпромом" проекты строительства газопровода "Северный поток-2" и продолжения "Турецкого потока" в европейские страны. Румыния председательствует в Совете ЕС в первом полугодии 2019 года. Ранее в четверг представитель МИДа Франции заявил, что страна намерена поддержать пересмотр газовой директивы ЕС, который коснется реализации "Северного потока-2".

Агентство, цитируя черновик документа, пишет, что именно Берлин будет осуществлять надзор за пересмотром директивы, так как именно на ее "территории или в территориальных водах… расположен первый интерконнектор".

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что "Северный поток-2" экономически целесообразнее любого другого пути доставки газа в ЕС, более безопасного и стабильного маршрута быть не может.

"Мы по-прежнему убеждены, что этот проект в интересах европейских стран, как потребителей газа, и РФ, как страны, которая поставляет газ. Мы по-прежнему убеждены, что экономически он гораздо более целесообразен, чем любые другие конкурентные пути доставки голубого топлива на Европейский континент. Мы по-прежнему убеждены, что не может быть более безопасного и стабильного маршрута поставки газа в Европу", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, могут ли различные позиции внутри ЕС негативно отразиться на реализации проекта.

Он также заявил, что в Кремле категорически не согласны с мнением, что "Северный поток-2" повысит зависимость ЕС от России, проект выгоден обеим сторонам, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы категорические не согласны с утверждениями, что это ведет к повышению уровня зависимости Европы от российского газа, потому что такого рода проекты не влекут зависимость кого-то от чего-то, они прежде всего обеспечивают взаимозависимость, потому что в равной степени, насколько европейцы зависят от российского газа, так же и Россия как поставщик зависит от европейского спроса", — сказал пресс-секретарь.

"В свою очередь, подобная взаимовыгодная взаимозависимость как раз и является залогом благоприятной атмосферы в двусторонних отношениях. Российская сторона продолжает работать над этим проектом вместе с коллегами по консорциуму. Мы рассчитываем и надеемся на то, что проект будет реализован", — добавил он.