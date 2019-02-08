БРЮССЕЛЬ, 8 фев — ПРАЙМ. Румынское председательство в Совете ЕС получило возможность начать переговоры с Европарламентом о компромиссном варианте текста поправок к Газовой директиве Евросоюза, говорится в Twitter председательства.

"Румынскому председательству был выдан мандат на встрече Coreper I, чтобы вступить в переговоры с Европарламентом по поправкам к Газовой директиве ЕС", — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал РИА Новости источник в ЕС, дискуссия по этой теме на Coreper I в пятницу должна была касаться двух аспектов: согласования текста поправок и предоставления румынскому председательству в Совете ЕС мандата на переговоры с ЕП по компромиссному тексту законопроекта. При этом мандат нельзя выдать, если текст этого законопроекта не поддержан квалифицированным большинством представителей стран ЕС на Coreper I.

Coreper I состоит из заместителей постоянных представителей стран ЕС при союзе, среди вопросов, которые он рассматривает, есть и энергетика. Поправки к газовому закону ЕС ранее порядка года обсуждались в рабочей группе по энергетике Совета ЕС, где у стран были разногласия по этому документу.

Еврокомиссия в ноябре 2017 года предложила внести поправки к газовой директиве ЕС. Их цель — применение определенных норм энергетического законодательства ЕС не к некоторым, а ко всем газопроводам на территории Евросоюза, которые идут из или в третьи страны. К таким нормам относятся, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. Сейчас эти нормы не распространяются на морские участки газопроводов.

Перед утверждением поправки должны быть согласованы в Совете стран ЕС и Европарламенте. Сначала эти европейские институты вырабатывают и утверждают каждый свою позицию по законопроекту, а затем приступают к поиску совместного компромиссного варианта документа. Если компромисс найден, он утверждается еще раз отдельно ЕП и Советом ЕС и может вступать в силу. Европарламент выработал свою позицию по законопроекту в 2018 году.