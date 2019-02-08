БРЮССЕЛЬ, 8 фев — ПРАЙМ. Переговоры между представителями Совета стран Евросоюза и Европарламента (ЕП) по компромиссному варианту текста поправок к Газовой директиве ЕС могут начаться на следующей неделе.

"Начало переговоров между Советом и (Евро)парламентом по Газовой директиве запланировано на следующую неделю", — сказал РИА Новости источник в ЕП.

В свою очередь председатель комитета Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике (ITRE) Ержи Бузек в своем Twitter поприветствовал решение о предоставлении представителям Совета мандата на начало обсуждения пересмотра Газовой директивы ЕС.

"Я очень рассчитываю на конструктивные (переговоры – ред.) во вторник в Страсбурге", — написал он.