ВАШИНГТОН, 8 фев — ПРАЙМ. Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в европейские страны на следующей неделе, в том числе, призовет отказаться от проекта "Турецкий поток", который предусматривает поставки российского газа, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник госдепартамента.

Помпео 11-15 февраля посетит на следующей неделе Венгрию, Словакию, Польшу, Бельгию и Исландию.

"В Венгрии мы продолжим выступать за диверсификацию энергопоставок в Центральной Европе. Госсекретарь призовет Венгрию к более активному участию в завершении проекта на острове Крк по импорту СПГ и строительству трубопровода, а также будет отговаривать Венгрию от поддержки "Турецкого потока", — сказал представитель ведомства.

По его словам, будет также обсуждаться соглашение по сотрудничеству в сфере обороны, обсуждение которого США ведут с Венгрией и Словакией уже несколько месяцев и уже добились "некоторого прогресса". Кроме того, стороны обсудят вопросы противовоздушной и противоракетной обороны.

"Среди тем, которые будут обсуждаться в Будапеште, прежде всего, наши усилия укреплять отношения в сфере безопасности, противодействие российской агрессии, укрепление возможностей НАТО по сдерживанию", — сказал чиновник.

Говоря о последнем аспекте, представитель госдепартамента уточнил, что Помпео будет призывать власти Венгрии "прекратить блокирование взаимодействия НАТО с Украиной".

Администрация президента США Дональда Трампа активно противодействует российским проектам по поставкам газа в Европу, выступая за поставки американского сжиженного газа странам ЕС. Венгрия является одной из стран ЕС, которая выступает за развитие сотрудничества с Россией, в том числе в сфере энергетики.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск первой нитки газопровода планируется до конца 2019 года.

Маршрут второй нитки газопровода окончательно не определен, так как Россия требует твердых гарантий от Евросоюза, что строительство не будет заблокировано. Президент России Владимир Путин в середине января заявил, что "Газпром" прорабатывает разные варианты продолжения сухопутной транзитной нитки газопровода, заинтересованные в российском газе страны ЕС должны получить гарантии, что планы продолжения "Турецкого потока" не будут сорваны политическим решением Брюсселя.