МОСКВА, 8 фев /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний закрыли торги пятницы на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "зеленой зоне", кроме "Новатэка", НЛМК, АФК "Система" и "Ленты", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 1,3%, до 6,23 доллара, "Новатэка" — снизилась на 0,66%, до 180,6 доллара, "Лукойла" — выросла на 1,49%, до 82 долларов. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,76%, до 4,79 доллара, "Газпром нефти" — на 0,39%, до 25,85 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" поднялась на 1,26%, до 20,86 доллара, НЛМК — сократилась на 0,95%, до 23,94 доллара, "Северстали" — выросла на 0,32%, до 15,59 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 0,64%, до 1,26 доллара, Сбербанка — на 0,43%, до 12,88 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", стали дороже на 0,97%, достигнув 18,8 доллара.

Стоимость расписок "Магнита" увеличилась на 0,53, до 15,24 доллара, "Ленты" — снизилась 0,6%, до 3,3 доллара. Бумаги АФК "Система" опустились в цене на 0,49%, до 2,83 доллара.