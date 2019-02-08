МОСКВА, 8 фев /ПРАЙМ/. Цены на нефть в пятницу вечером растут, несмотря на увеличение числа действующих буровых установок в США, на новостях о возможном снижении предложения этого сырья на рынке в будущем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.41 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,62%, до 62,02 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,11%, до 52,69 доллара за баррель.

Позитив на нефтяном рынке связан с новостями из ОПЕК+. Как сообщило ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники в ОПЕК, Саудовская Аравия сократила добычу нефти в январе примерно на 400 тысяч баррелей в день, до 10,24 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, фокус инвесторов вновь возвращается к нефтяным санкциям США против Ирана, отмечают эксперты. "Сейчас активно ходят слухи, что администрация (президента США Дональда — ред.) Трампа не будет продлевать послабления на покупку иранской нефти", — приводит телеканал CNBC слова аналитиков PVM.

Санкции США, охватывающие нефтяной экспорт Ирана, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

Инвесторы тем временем практически не отреагировали на данные о количестве буровых установок в США. Как сообщила американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE), число нефтяных буровых в стране по итогам недели к 8 февраля выросло на семь, до 854 штук.