МЕХИКО, 9 фев /ПРАЙМ/. Глава оппозиционного парламента Венесуэлы, провозгласивший себя президентом, Хуан Гуаидо опроверг информацию о якобы совершенных им назначениях руководства в нефтяной компании PDVSA.

Ранее в Twitter Гуаидо появилось сообщение о том, что он распорядился начать переназначение советов директоров в нефтегазовой компании PDVSA и ее американской "дочке" Citgo.

"Мы не назначали никого в правление PDVSA, пока мы этого не планируем", — заявил теперь Гуаидо в интервью RT.

Он также сообщил, что первоочередной задачей для себя видит восстановление нефтяной отрасли. "Важно, что первым делом, которое мы должны сделать, является восстановление нефтяной промышленности", – сказал спикер парламента.

Относительно возможности переговоров с властями Гуаидо заявил: "У Мадуро нет способности к диалогу".