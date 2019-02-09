МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Принципиальные договоренности о переброске газа и электроэнергии из России в Южную Корею через КНДР есть, но пока нет политических условий для запуска проекта, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

"Переброска газа и электроэнергии из России в Южную Корею через территорию КНДР – это два перспективных трехсторонних проекта. Принципиальные договоренности на этот счет между всеми его участниками уже имеются. Загвоздка в политической ситуации: как только здесь будет надежно обеспечена безопасность и гарантирован мир, сняты международные санкции в отношении КНДР, сама жизнь заставит заняться строительством углеводородного и энергетического мостов. Пока таких условий нет", — заявил он.

Дипломат добавил, что Россия является самым активным сторонником межкорейской нормализации и искренне желает успеха американо-северокорейскому диалогу не только из соображений безопасности, но и с учетом потенциальных экономических выгод.

"Продвижение по этим двум трекам не только гарантирует безопасность наших дальневосточных рубежей, но и принесет нам ощутимые экономические выгоды", — отметил Мацегора.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.