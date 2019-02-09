МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Сообщения СМИ о то, что Москва якобы предлагала построить для КНДР АЭС в обмен на ядерное разоружение, не соответствуют действительности, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на американские источники сообщила, что представители российских властей якобы предложили правительству КНДР построить в стране атомную электростанцию в обмен на отказ Пхеньяна от ядерной и ракетной программ. Сообщается, что предложение было сделано осенью 2018 года, позднее о нем стало известно спецслужбам США. Как пишет издание, по условиям сделки предполагается, что Россия построила бы и эксплуатировала АЭС, и при этом вывозила бы на свою территорию отработавшее топливо с атомной станции, чтобы снизить риск использования ядерных материалов для создания Пхеньяном вооружений. По мнению, высказанному в материале газеты, предложение направлено на подрыв переговоров Вашингтона и Пхеньяна и демонстрирует стремление Москвы завоевать долю на энергетическом рынке Корейского полуострова.

"Сообщение газеты Washington Post не соответствует действительности", — заявил посол.

Как пояснил дипломат, причин, по которым этого не могло случиться, много. В частности, Пхеньян развивает ракетно-ядерную программу не потому, что хочет решить проблему недостатка в электроэнергии путем обмена этих оборонных разработок на доступ к источникам энергии.

"Дело в том, что Пхеньян не чувствует себя в безопасности и рассчитывает защитить себя от военного нападения и вмешательства во внутренние дела республики со стороны США, овладев соответствующим самооборонительным потенциалом. Поэтому предположение о том, что они согласятся получить АЭС и при этом остаться абсолютно беззащитными перед американской угрозой является, на мой взгляд, абсолютно безосновательным", — пояснил Мацегора.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.