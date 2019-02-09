МОСКВА, 9 фев /ПРАЙМ/. Венесуэльская нефтяная госкомпания PDVSA намерена исключить из совета директоров американской "дочки" PDVSA Citgo Petroleum нескольких сотрудников из США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Как сообщает агентство, речь идет как минимум о двух американских сотрудниках, занимающих в Citgo руководящие должности.

Ранее в Twitter Хуана Гуаидо, объявившего себя временным президентом Венесуэлы, появилось сообщение о том, что он распорядился начать переназначение советов директоров в нефтегазовой компании PDVSA и ее американской "дочке" Citgo. Однако позже он опроверг информацию о якобы совершенных им назначениях руководства.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. Госдепартамент США также заявил, что Вашингтон предоставил главе оппозиционного парламента Венесуэлы Гуаидо доступ к счетам правительства Венесуэлы в американских банках.