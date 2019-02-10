МОСКВА, 10 фев /ПРАЙМ/. Венесуэльская нефтяная госкомпания PDVSA переводит банковские счета нефтяных совместных предприятий в Газпромбанк на фоне санкций США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Как сообщает агентство, PDVSA дает инструкции клиентам СП переводить средства от продаж нефти на новые счета российского банка.

PDVSA также требует от иностранных партнеров, в том числе Chevron, Equinor и Total, определиться, останутся ли они участниками нефтяных СП.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. Госдепартамент США также заявил, что Вашингтон предоставил главе оппозиционного парламента Венесуэлы Гуаидо доступ к счетам правительства Венесуэлы в американских банках.