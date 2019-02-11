ВАШИНГТОН, 11 фев /ПРАЙМ/. Госсекретарь США Майк Помпео начинает в понедельник турне по странам Центральной Европы с целью активизировать политику Вашингтона на этом пространстве в противовес России и Китаю.

Турне начнется 11 февраля со столицы Венгрии, продолжится посещением Словакии и Польши. Потом Помпео встретится в главой европейской дипломатии Федерикой Могерини в Брюсселе и завершит поезду визитом в Исландию.

На предшествовавшем этой поездке брифинге высокопоставленного представителя госдепартамента было заявлено, что главной целью поездки и дальнейшей политики США в этой части Европы будет активизация американского присутствия в жизни региона в противовес российскому и китайскому влиянию.

"Мы пытаемся нарастить везде в Центральной Европе нашу дипломатическую, торговую, военную и культурную вовлеченность. Наша позиция в том, что это назрело и необходимо. Отчасти последние десять лет или около того имел место недостаток американского активного участия в Центральной Европе, что привело к возникновению вакуумов, которые Китай и Россия с радостью заполнили", — сказал журналистам дипломат.

По его словам, дипломатические усилия теперь будут направлены в том числе на то, чтобы "побороться за долю влияния", показав, что европейские партнеры США имеют альтернативы России и Китаю. В частности, речь идет об альтернативах в сфере поставок энергоресурсов, а также привлечения финансирования.

Чаще всего в ходе общения упоминалась Венгрия. В частности, Помео обсудит с ее премьер-министром Виктором Орбаном "имеющиеся проблемы в свете его контактов с (российским лидером) Владимиром Путиным". К числу этих проблем госдеп отнес поддержку руководством Венгрии строительства газопровода "Турецкий поток". Ранее Орбан предложил Путину рассмотреть возможность продления ветки этого газопровода до Венгрии.

Одновременно госдеп указывает на не соответствующий ожиданиям Вашингтона уровень поддержки лоббируемого Америкой СПГ-терминала на острове Крк в Хорватии.

"Госсекретарь призовет Венгрию к более активному участию в завершении проекта на острове Крк по импорту СПГ и строительству трубопровода, а также будет отговаривать Венгрию от поддержки "Турецкого потока", — заявил чиновник.

Кроме того, Помпео будет призывать Будапешт "прекратить блокирование взаимодействия НАТО с Украиной". В частности, Венгрия не раз блокировала проведение заседания комиссии Украина-НАТО на министерском уровне из-за разногласий по украинскому закону об образовании, существенно сокращающему возможность обучения на языках нацменьшинств.

Будапешт также обеспокоен новой военной базой в Закарпатье, которую Киев разместил в нескольких километрах от границы с Венгрией, входящей в Евросоюз и НАТО. Орбан прямо заявлял о невозможности сотрудничества с действующим политическим руководством Украины и о том, что у Киева нет обозримой перспективы вступления в НАТО или ЕС.

Еще одна тема, которую намерен озвучить Помпео, это масштабы коррупции в Венгрии и других странах Центральной Европы. По мнению Вашингтона, коррупция дает возможность России и Китаю укреплять свое влияние. В этой связи госсекретарь предложит поддержку со стороны США в изучении связи между коррупцией и ростом влияния этих двух стран, сообщил представитель госдепа.