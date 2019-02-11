МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Российский топливный союз (РТС), объединяющий независимые АЗС, попросил Минфин и ЦБ снизить комиссию банков для торговых предприятий за прием платежей по картам (эквайринг) в РФ до 0,2-0,3%, указав, что сейчас для заправок она составляет в среднем 1,5-1,6%. Соответствующие письма организации за подписью ее главы Евгения Аркуши были направлены министру финансов Антону Силуанову и председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной. Больше всех бензина могут купить жители Ямала, меньше всех – Дагестана

Президент РФ Владимир Путин 8 февраля раскритиковал высокие комиссии за эквайринг, назвав их "квазиналогом" и заявив, что эту проблему властям необходимо решать с привлечением бизнес-сообщества. Тема и до этого активно обсуждалась в последние месяцы, и все профильные ведомства – Минфин, Минпромторг, ФАС и ЦБ – выступили против прямого госрегулирования комиссий. При этом ЦБ заявил о возможности рассмотреть их снижение по социально значимым товарам и услугам.

Национальная система платежных карт (НПСК, оператор карт "Мир") со своей стороны готовит предложения по снижению комиссий за эквайринг в социальной и транспортной сферах, а также при крупных покупках, за счет уменьшения интерчейнджа. Interchange rate fee — платеж в пользу выпустившего карту банка — является самой большой составляющей тарифа за эквайринг. По данным НСПК, сейчас в России комиссия за эквайринг в среднем составляет от 1,5% до 2%, по ряду розничных товаров и услуг уже 1% и ниже, хотя в отдельных случаях может достигать и 3%.

"С целью снижения затрат предприятий торговли … установить порядок формирования системы ставок эквайринга … вне зависимости от годовой выручки торгово-сервисных предприятий, а также вида реализуемой ими продукции/услуг/работ с предельными значениями: 0,3% — при использовании кредитных карт, 0,2% — при использовании дебетовых и предоплаченных карт, 0,2% — при использовании мобильных приложений и сайтов", — говорится в письмах РТС.

Независимые АЗС также предлагают разработать и внедрить целевую модель регулирования ставок межбанковских комиссий и банковских тарифов. Кроме того, союз предлагает наделить ЦБ РФ полномочиями по проведению ежеквартального мониторинга ставок и по регулированию деятельности платежных систем и банков, в частности по установлению максимальной величины тарифов и обязательных требований к раскрытию информации.

По данным РТС, доля покупок на АЗС с помощью банковских карт составляет 53%, а средняя ставка эквайринга – 1,5-1,6% притом, что стоимость инкассации наличных средств в 8 раз дешевле и составляет лишь 0,18%. "На данный момент стоимость эквайринга в цене литра продаваемого на АЗС топлива около 70 копеек, что составляет около 15% всех операционных расходов АЗС при пересчете на реализуемый литр. Данные расходы на восемь копеек выше стоимости хранения одного литра топлива на нефтебазе и его транспортировки до АЗС и составляют более 55% от фонда оплаты труда персонала", — говорится в письмах.

При этом их авторы подчеркивают, что комиссия за эквайринг в РФ одна из самых высоких в мире и, в частности, более чем втрое превышает показатель в странах Восточной Европы (0,4% в Польше, Словакии, Венгрии), где уровень проникновения банковских карт соответствует российскому.