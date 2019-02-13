ВАШИНГТОН, 13 фев /ПРАЙМ/. Сенаторы-демократы и республиканцы внесут в среду законопроект, который в случае принятия приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического сектора России, а также против российского госдолга, сообщает агентство Рейтер.

Отмечается, что санкции предполагается ввести за "вмешательство в выборы в США" и за "агрессию на Украине", которые Москва отрицает.

В частности, законопроект предлагает ввести санкции против российских банков, которые "поддерживают усилия по вмешательству в выборы", против российских проектов сжиженного природного газа за пределами России, против киберсектора экономики России.

Также планируется наложить санкции на любые новые сделки с суверенным долгом России и на лица, которые "осуществляют коррупционную деятельность" от лица российского руководства.

Кроме того, предлагается ввести санкции против разработки нефти-сырца в РФ.

По данным агентства, законопроект намерены предложить влиятельные сенаторы Боб Менендес и Линдси Грэм. Это более жесткая версия законопроекта, который уже вносился в прошлом году, но не прошел в конгрессе. Тем не менее, конгресс ввел в действие закон CAATSA об обязательных санкциях против РФ.

"Наша цель изменить статус-кво и наложить серьезные санкции и меры на путинскую Россию. Мы должны прекратить вмешательство в выборный процесс в США, прекратить кибератаки на американскую инфраструктуру, убрать Россию с Украины и остановить деятельность по созданию хаоса в Сирии", — заявил Грэм, слова которого приводит агентство Рейтер.

Ранее в МИД РФ заявляли, что санкции США в отношении российского госдолга и долларовых операций банков могут задеть интересы самих американцев, а также европейцев.