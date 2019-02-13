МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний закрыли торги среды на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "красной зоне", просев на 1,6-4,05%, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 3,94%, до 6 долларов, "Новатэка" — на 3,16%, до 174,5 доллара, "Лукойла" — на 2,38%, до 80,5 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 3,77%, до 4,75 доллара, "Газпром нефти" — на 1,93%, до 25,35 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" уменьшилась на 2,43%, до 20,48 доллара, НЛМК — на 2,36%, до 23,63 доллара, "Северстали" — на 2,6%, до 15,34 доллара.

Расписки ВТБ подешевели на 4,02%, до 1,24 доллара, Сбербанка — на 4,05%, до 13,13 доллара. Бумаги TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снизились в стоимости на 1,6%, до 18,5 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" опустилась на 3,2%, до 14,82 доллара, "Ленты" — на 2,69%, до 3,25 доллара. Бумаги АФК "Система" подешевели на 3,29%, до 2,88 доллара.