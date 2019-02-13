МЕХИКО, 13 фев /ПРАЙМ/. Венесуэла снизила поставки нефти в США в пять раз с момента введения санкций США против южноамериканской страны, следует из отчета Управления энергетической информации минэнерго США (EIA).

По данным минэнерго, за неделю, закончившуюся 8 февраля, импорт нефти в США из Венесуэлы составлял в среднем 117 тысяч баррелей в день, тогда как за неделю, закончившуюся 25 января – 587 тысяч баррелей в день. За неделю, закончившуюся 1 февраля, показатель составил 345 тысяч баррелей в день.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними.

В среду зампомощника госсекретаря по энергетике Сандра Аудкерк заявила, что нефтяные санкции по Венесуэле вряд ли скажутся на рынке США – по ее словам, на рынках наблюдается "достаточное количество поставок", и волнения на рынке маловероятны. США также не ожидают, что санкции приведут к перебоям на мировом рынке нефти, поскольку этот рынок уже хорошо обеспечен сырьем.