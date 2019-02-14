МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Минэнерго РФ меняет свою структуру — два существующих департамента упраздняются и создаются три новых, рассказала РИА Новости замминистра энергетики Анастасия Бондаренко.

"В министерстве были упразднены два департамента: департамент административной и законопроектной работы и департамент государственной службы и мобилизационной подготовки. И их функции сконцентрированы в двух новых департаментах. Первый будет у меня в курировании. Он называется департамент законопроектной работы и развития кадрового потенциала", — сообщила Бондаренко.

По ее словам, в законопроектной работе у департамента будет координирующая роль, так как законопроектами в каждой отрасли занимаются отраслевые заместители министра и отраслевые департаменты. Также в департаменте сохранится антикоррупционная работа — здесь собираются и анализируются справки о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера не только госслужащих, но и круга лиц подведомственных организаций Минэнерго. Также департамент отвечает за взаимодействие профсоюзов и объединений работодателей.

Второй департамент — экономической безопасности в ТЭК, он введен в структуру министерства вместо департамента госслужбы и мобилизационной подготовки. И третий новый департамент — лицензирования энергосбытовой деятельности — создается "с нуля". Дело в том, что с середины 2020 года энергосбытовые компании смогут работать только получив лицензии. Выдавать их и контролировать исполнение будет министерство энергетики, обеспечивать эту работу будет новый департамент.

Как пояснила Бондаренко, увеличение числа сотрудников Минэнерго на 35 человек произойдет только за счет нового департамента лицензирования энергосбытовой деятельности. Изменения в двух других департаментах будут в пределах существующей численности сотрудников министерства.