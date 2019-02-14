СОЧИ, 14 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ пока не приняло решений по дивидендам "Газпрома" и "Транснефти" по итогам 2018 года, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Нет пока решения", — ответил он на соответствующий вопрос.
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СОЧИ, 14 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ пока не приняло решений по дивидендам "Газпрома" и "Транснефти" по итогам 2018 года, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Нет пока решения", — ответил он на соответствующий вопрос.
https://1prime.ru/energy/20190214/829715038.html
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