МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Профицит мощностей по выпуску бензина, который образовался на территории России, может привести отечественные нефтеперерабатывающие предприятия к проблеме сбыта топлива, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на презентацию "Нефтепереработка РФ в 2019 году: Ожидания и перспективы" компании Argus Consulting.

Поясняется, что после запуска новых установок на комплексе "ТАНЕКО" в республике Татарстан и на Антипинском НПЗ мощности по производству бензина выросли почти на 2 млн тонн. До 2026 года планируется модернизироовать еще 9 нефтеперерабатывающих завода, что также увеличит производство на 3 млн тонн бензина.

В настоящее время в стране уже сформировался значительный профицит мощностей по выпуску бензина.Так как внутренний спрос на бензин растет медленно, а на экспортных рынках растет конкуренция, то производители столкнутся с новой проблемой — искать эффективные каналы сбыта.