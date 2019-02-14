МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Китай в январе текущего года увеличил импорт нефти на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 42,6 миллиона тонн, или 10,03 миллиона баррелей в день, пишет агентство Рейтер со ссылкой на данные таможни страны.

По данным агентства, суточный объем импорта превышает 10 миллионов баррелей уже третий месяц подряд.

Импорт газа, включая сжиженный природный газ (СПГ), вырос на 26,2% с показателя января 2018 года, до 9,81 миллиона тонн.

Экспорт нефтепродуктов из Китая в январе вырос на 31,6% в годовом выражении, до 5,42 миллиона тонн.