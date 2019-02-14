МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Председатель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что проект газопровода "Северный поток-2" нельзя просто повернуть назад, основополагающие решения уже приняты.

Ангела Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, ранее сообщила, что не будет претендовать на пост председателя ХДС, она также не намерена вновь становиться канцлером в 2021 году. В начале декабря председателем ХДС вместо Меркель в ходе съезда партии в Гамбурге была избрана Крамп-Карренбауэр.

"Северный поток-2" для меня, как и для других, конечно, не тот проект, который я поддерживаю всем сердцем. Но основополагающие решения были приняты раньше. Нельзя просто повернуть проект назад. Кроме того, у нас есть вполне легитимные экономические интересы в энергообеспечении", — заявила Крамп-Карренбауэр в интервью журналу Internationale Politik.

"Речь идет об экономическом проекте, который долгое время назад был запущен еще другим правительством в Германии. Кроме того, даже на пике холодной войны мы поддерживали экономические отношения с Россией. Они были стабильными", — заявила глава ХДС.

По мнению Крамп-Карренбауэр, в вопросе "Северного потока —2" наблюдается противоречие интересов Германии, Украины, других восточноевропейских стран и США. Она отметила, что американцы, без сомнений, также преследуют собственные экономические и политические интересы.

"Вопрос, станет ли Германия зависима от российского газа, оправдан. Только мы сейчас строим и терминалы СПГ, например, для американского газа. Таким образом я не вижу такой большой опасности впасть в зависимость", — подчеркнула Крамп-Карренбауэр. Она добавила, что нужно "реалистично сказать, что строительству газопровода уже не помешать, так как есть договоры и разрешения".

Крамп-Карренбауэр также раскритиковала угрозы санкциями со стороны США в связи с проектом. "Не лучшее общение между партнерами и друзьями угрожать друг другу санкциями", — сказала она.