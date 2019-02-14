СОЧИ, 14 фев — ПРАЙМ. Компания "Россети" и корпорация ВЭБ.РФ в рамках Российского инвестфорума в Сочи заключили меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации электросетей и диверсификации деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ, сообщили агентству "Прайм" в "Россетях".

Подписи под документом поставили гендиректор "Россетей" Павел Ливинский и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

В рамках меморандума стороны готовы определить проекты, направленные на развитие и внедрение цифровых технологий в электросетевом комплексе, в том числе с использованием российской высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

"Для реализации подобных проектов ВЭБ.РФ готов финансировать покупателей такой продукции по льготной ставке. ВЭБ.РФ в настоящее время работает над расширением инструментов финансирования для стимулирования спроса на российскую продукцию гражданского назначения",– заявил Шувалов.

В свою очередь, Ливинский отметил, что "Россети" заинтересованы в развитии производства отечественной продукции для электросетевого комплекса.

"Убежден, что такое объединение усилий бизнеса и института развития поможет найти точки соприкосновения финансового и промышленного потенциала для реализации нашего масштабного проекта по цифровой трансформации электроэнергетической отрасли и достичь наибольшего мультипликативного эффекта не только для каждой из сторон, но и всей экономики в целом», – отметил глава "Россетей".