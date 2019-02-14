СОЧИ, 14 фев — ПРАЙМ. Глава Минэнерго РФ Александр Новак считает маловероятными и радикальными предложения о введении США новых санкций против энергетической отрасли РФ, но подчеркивает, что российская нефтегазовая отрасль адаптирована к подобному сценарию. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи. Греф: Риски новых санкций США увеличились

"Мы слышим от отдельных конгрессменов или сенаторов такие радикальные предложения по поводу введения санкций относительно ТЭК. На наш взгляд, это вызывает вопросы…", — сказал Новак.

"РФ является крупнейшим поставщиком энергии европейских и азиатских стран. В этих условиях говорить, что будут вводится санкции против обычной добычи — это странно. Кто тогда обеспечит (ресурсами — ред.). По нефти — 11%, по газу еще выше. Никто это не сможет заместить. На мой взгляд, это радикальные, маловероятные предложения", — пояснил он.

"В любом случае, наша нефтегазовая отрасль сегодня адаптирована", — добавил министр и пояснил, что компании точно справятся с возможными новыми экономическими мерами.

"Я не хочу гадать, комментировать то, чего нет, давайте посмотрим… (В любом случае — ред.) наши предприятия и компании справятся, даже не сомневайтесь", — подытожил министр.