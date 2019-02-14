СОЧИ, 14 фев — ПРАЙМ. Средства Фонда национального благосостояния и другие ресурсы могут быть задействованы в реализации проекта "Арктик СПГ-2" в случае распространения на него новых санкций США, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии инвестфорума в Сочи.

"Арктик СПГ-2" — второй проект "Новатэка", связанный с производством сжиженного природного газа, после "Ямала СПГ". Проект планируется реализовать на базе Утреннего месторождения в ЯНАО. Завод должен будет состоять из трех технологических линий. Планируемый срок запуска первой линии — 2022-2023 годы, с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.

"Если вдруг этот санкционный пакет заработает, если такие решения будут приняты и если иностранные инвесторы будут реагировать на эти санкции, я не исключаю, что наши государственные ресурсы, в том числе средства ФНБ, как это было в первый раз, вполне могут быть задействованы в этот проект", — заявил Силуанов, говоря о реализации проекта "Арктик СПГ-2".

"Это проект очень рентабельный, будь там российские инвесторы или иностранные. Поэтому если иностранцы откажутся, мы с удовольствием найдём ресурсы для его завершения", — добавил он.

По мнению Силуанова, с помощью санкций США пытаются снизить конкуренцию на рынке СПГ. "Недавно мы начали реализовывать, подготавливать к реализации вторую часть — "Арктик СПГ". Чтобы снизить конкуренцию, естественно, наши партнеры так называемые, решили не забыть и этот сектор своими санкциями", — сказал он.

"Первый проект ("Ямал СПГ" — ред.) уже имеет контрактацию на много лет вперёд, он показал эффективность своей работы и тех вложений, которые были сделаны как российскими, так и иностранными инвесторами", — отметил Силуанов.