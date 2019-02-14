СОЧИ, 14 фев — ПРАЙМ. Производство бензина в России в средне- и долгосрочной перспективе непривлекательно при текущей налоговой системе, заявил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Краткосрочно не критично, но долгосрочно — понятно, что крупные компании будут работать на обеспечение рынка. Но сможет ли правительство заставить всех нефтепереработчиков делать это? Я не уверен. Ситуация сейчас стабильна, но среднесрочно и долгосрочно ситуация с производством товарных бензинов выглядит непривлекательно по сравнению с производством других продуктов — это неправильно. Правильнее было бы перейти к одному плавающему акцизу, это позволило бы устранить неэффективность", — сказал Дюков.

В 2019 году в России стартовало завершение налогового маневра в нефтяной отрасли. Среди прочего в маневре есть так называемый демпфирующий механизм, призванный сдерживать цены на топливо внутри РФ. В целом, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство выплатит нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью своей сверхприбыли.

По оценке Vygon Consulting, нефтекомпании РФ по итогам января в рамках демпфирующего механизма должны заплатить государству около 10 миллиардов рублей из тех средств, что получили за проданный в стране бензин, при этом по дизтопливу они получат от государства около 10,5 миллиарда рублей.

"Демпфер влияет негативно. Тот акциз, который суммарно мы платим, вырос по сравнению с декабрем, и это влияет на экономику производства, сейчас экономика дает сигнал снижать объемы производства товарного бензина, увеличить производство прямогонного. Мы это не делаем, но сигналы нужно учитывать, если мы хотим обеспечить рынок поставками бензинов, надо перенастраивать текущую (налоговую систему — ред.)", — сказал Дюков, отметил, что по дизельному топливу такой проблемы нет.