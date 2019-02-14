СОЧИ, 14 фев — ПРАЙМ. "Газпром" и "Алмаз-Антей" подписали долгосрочный договор на поставку оборудования для подводной добычи углеводородов, говорится в сообщении "Газпрома".

"Сегодня в Сочи в рамках Российского инвестиционного форума председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и председатель правления, генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз — Антей" Ян Новиков подписали долгосрочный договор на поставку импортозамещающей продукции под гарантированные объемы закупки будущих лет", — говорится в сообщении "Газпрома".

"Согласно документу, концерн организует серийное производство оборудования для систем подводной добычи углеводородов, его поставку в адрес "Газпрома", техническое, сервисное и ремонтное обслуживание", — отмечается в сообщении.

Между "Газпромом" и "Алмаз-Антеем" подписана "дорожная карта" по разработке и производству импортозамещающего оборудования для морской добычи углеводородов, переработки газа и производства сжиженного природного газа. Основными производственными площадками являются Нижегородский машиностроительный завод и Завод имени 70-летия Победы.

АО "Концерн ВКО "Алмаз — Антей" — одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. Продукция концерна поставляется более чем в 50 стран мира.