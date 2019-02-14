МЕХИКО, 14 фев /ПРАЙМ/. Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб сообщил в четверг об открытии следствия по факту назначений оппозиционной Национальной ассамблеей топ-менеджеров в нефтяной компании PDVSA и ее филиале в США Citgo.

Накануне парламент утвердил членов в специальный совет директоров PDVSA, чьей единственной задачей станет назначение новых директоров в Citgo и ее дочерние структуры. Одновременно были названы члены совета директоров Citgo.

"Эти граждане (назначенные на посты – ред.) согласились быть названными органом, который не компетентен для принятия такого рода решений. Все это сделано на неконституционной основе. Незаконно и преступно они хотят захватить власть в стране ", — приводит канал VTV заявление Сааба.

В Венесуэле фактически существует два законодательных органа — Национальная ассамблея, которая контролируется оппозицией, и Национальное учредительное собрание, которому президент Николас Мадуро передал всю полноту законодательной власти, отстранив Нацассамблею от участия в политике. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании. Россия, Китай, которые имеют большие контракты с правительством Венесуэлы, и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.