СОЧИ, 14 фев /ПРАЙМ/. Власти Дагестана совместно с Газпромом готовят соглашение, которое позволит сократить долю теневого бизнеса в регионе, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи глава республики Владимир Васильев.

"Сейчас вместе с Газпромом будем готовить соглашение, которое будет предусматривать системную работу по сокращению теневого бизнеса. И вот самое главное, о чём сейчас говорит Газпром и специалисты, это разбаланс, когда в республику входит газ на 4 миллиарда рублей, а оплата невысокая", — рассказал Васильев.

По его словам, на сегодняшний день регион имеет большой долг за газ — около 8 миллиардов рублей.

"Где-то около 8 миллиардов рублей (долга — ред.). За время работы того руководителя, который сейчас привлечен к ответственности, (гендиректор "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимир Анастасов — ред.) — восемь миллиардов рублей. Мы понимаем, как они формировались", — сказал глава республики.

Глава региона отметил, что в республике уже была проведена инвентаризация, в ходе которой были выявлены массовые хищения.

"Мы уже провели инвентаризацию полную, выявили массовые хищения. В одном районе мы нашли около 80 гектаров теплиц, подавляющее большинство которых не оплачивало газ в большом объеме и тем самым создавали конкуренцию тем, кто по современным технологиям выращивал туже продукцию. Здесь воровство, взятки, а там высокие технологии", — сказал он.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.