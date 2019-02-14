СОЧИ, 14 фев /ПРАЙМ/. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил разработать на федеральном уровне комплексную программу модернизации и развития инженерной инфраструктуры, которая, по его мнению, позволит сократить расходы на эксплуатацию сетей.

В конце декабря президент России Владимир Путин создал рабочие группы Госсовета РФ по 16 направлениям, которые возглавили ряд глав регионов. Во время подготовки очередного заседания президиума Госсовета по теме жилищного строительства, которое прошло 12 февраля в Татарстане, Азаров руководил подгруппой по комплексному развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также эффективному использованию земель в целях массового жилищного строительства.

"На заседании президиума Госсовета я предложил всерьез задуматься о создании комплексной федеральной программы модернизации и развития инженерной инфраструктуры. Все коллеги по губернаторскому корпусу меня поддержали", — сказал Азаров РИА Новости в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

По мнению Азарова, госпрограмма смогла бы объединить в себе проекты, реализуемые на бюджетные и частные средства, а также проекты в сфере государственно-частного партнерства. "Если появится комплексная программа, мы сможем создавать инженерные коридоры, в которых будет аккумулирована вся инженерная инфраструктура. Это в перспективе сэкономит нам земельные участки, а также существенно снизит затраты на эксплуатацию инженерной инфраструктуры", — уточнил глава региона.

По словам Азарова, решение о разработке соответствующей госпрограммы пока не принято, но инициатива получила "положительный отзыв" президента России Владимира Путина.

Еще одно предложение подгруппы, возглавляемой Азаровым, — это увеличение объема бюджетного финансирования на компенсацию затрат застройщикам, занимающимся строительством инженерной и социальной инфраструктуры.

"Износ сетей в среднем по России составляет около 50%… Для нас совершенно очевидно, для всех участников дискуссии, что без привлечения бюджетных средств в эту сферу достигнуть результата невозможно… Мы предложили увеличить объем финансирования, в том числе из федерального бюджета, на компенсацию затрат по созданию инженерной и социальной инфраструктуры пропорционально возведенным квадратным метрам", — рассказал Азаров.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.