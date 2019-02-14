МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) негативной динамикой, в плюсе оказались только расписки "Газпром нефти" и "Норникеля", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 2,17%, до 5,87 доллара, "Новатэка" — на 3,44%, до 168,5 доллара, "Лукойла" — на 0,52%, до 80,08 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 2,65%, до 4,63 доллара, "Газпром нефти" — подорожали на 0,99%, до 25,6 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" выросла на 0,1%, до 20,5 доллара, НЛМК — опустилась на 1,35%, до 23,31 доллара, "Северстали" — на 1,43%, до 15,12 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 4,11%, до 1,19 доллара, Сбербанка — на 5,44%, до 12,42 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снизились в стоимости на 1,95%, до 18,14 доллара.

Цена расписок "Магнита" опустилась на 1,79%, до 14,55 доллара, "Ленты" — на 1,54%, до 3,2 доллара. Бумаги АФК "Система" подешевели на 4,86%, до 2,74 доллара.