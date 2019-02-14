МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA высвободит в марте около 370 тысяч баррелей нефти в день из-за американских санкций, запрещающих компании поставлять сырье в США, сообщает агентство S&P Global Platts со ссылкой на технический отчет PDVSA.

Уточняется, что компания планирует экспортировать в марте около 1,05 миллиона баррелей нефти в день. Таким образом, объем поставок нефти, которые были предназначены американским компаниям, составит 35,2% от общего объема экспорта.

Как пишет агентство, PDVSA должна была экспортировать 262 тысячи баррелей нефти в день Citgo (своей дочерней компании, базирующейся в США), американской энергетической компании Valero — 73 тысячи баррелей нефти в день, Chevron — 32 тысячи баррелей в день. Еще 1 тысяча баррелей нефти в день предназначались для выплаты займа Японскому банку международного сотрудничества.

Венесуэла, добывающая тяжелую нефть, нуждается также в ее производных для разбавления. Поэтому, чтобы уменьшить эффект санкций США, PDVSA снизит производство разбавленной сырой нефти, сообщает агентство.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.