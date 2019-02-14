МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть демонстрируют положительную динамику, трейдеры продолжают отыгрывать данные об уменьшении поставок нефти из Венесуэлы в связи с санкциями США против государственной нефтекомпании PDVSA и сокращении добычи сырья из Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 23.10 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,63% — до 64,65 доллара за баррель. Утром в четверг показатель превысил уровень 64 доллара за баррель, который является максимальным с 21 ноября 2018 года. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 1,19% — до 54,54 доллара за баррель.

Венесуэла снизила поставки нефти в США в пять раз с момента введения санкций США против южноамериканской страны, следует из отчета Управления энергетической информации минэнерго США (EIA). По данным минэнерго, за неделю, закончившуюся 8 февраля, импорт нефти в США из Венесуэлы составлял в среднем 117 тысяч баррелей в день, тогда как за неделю, закончившуюся 25 января, – 587 тысяч баррелей в день. За неделю, закончившуюся 1 февраля, показатель составил 345 тысяч баррелей в день.

"Еженедельные данные EIA показали, что импорт нефти в США достиг самого низкого уровня с 1997 года в результате санкций в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы и сокращения производства в Саудовской Аравии", — считают аналитики ANZ, чьи слова приводит агентство S&P Global Platts.

Помимо этого мировые инвесторы с оптимизмом наблюдают за ходом двухдневных торговых переговоров США и Китая в Пекине. У сторон остаются лишь две недели на достижение соглашения, которое бы устраивало и Пекин, и Вашингтон, в противном случае 1 марта в силу вступят новые взаимные пошлины.