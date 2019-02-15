КАРАКАС, 15 фев /ПРАЙМ/. Верховный суд Венесуэлы аннулировал назначение оппозиционным парламентом страны нового правления нефтегазовой компании PDVSA и членов совета директоров ее дочки Citgo, блокировав банковские счета этих лиц и запретив им покидать страну.

Соответствующий вердикт озвучил в четверг судья Хосе Мендоса. Трансляцию судебного заседания вел телеканал Telesur.

Накануне по решению Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы членами совета директоров Citgo стали Луиса Паласиос, Эдгар Ринкон, Луис Урданета, Анхель Ольмета, Андрес Падильа и Рик Эссер. Также были назначены члены правления в самой PDVSA: ими стали Симон Антунес, Густаво Веласкес, Карлос Хосе Бальса, Рикардо Прада и Давид Смолянски.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал отправить под суд тех, кто признает назначения в нефтяной компании Citgo, подразделении венесуэльской PDVSA в США, со стороны провозгласившего себя главой Венесуэлы Хуана Гуаидо.

Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.