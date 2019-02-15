БРЮССЕЛЬ, 15 фев /ПРАЙМ/. Обновленная Газовая директива Евросоюза может вступить в силу уже в июне нынешнего года и охватить собою работу как существующего газопровода "Северный поток", так и будущего "Северного потока-2", рассказал журналистам источник в структурах ЕС.

Еврокомиссия в ноябре 2017 года предложила внести поправки в Газовую директиву Евросоюза, распространив с их помощью ряд правил газового законодательства ЕС на морские участки газопроводов, идущие в Евросоюз из третьих стран. Процесс согласования этого законопроекта идет нескольким более года и, согласно сообщениям структур ЕС, выходит на финальную стадию.

Представители Совета ЕС, Европарламента и Еврокомиссии несколько дней назад согласовали компромиссный вариант поправок к директиве, частично изменив изначальные предложения Еврокомиссии. Теперь этот текст будет подготовлен на всех языках ЕС и должен быть официально одобрен отдельно Европейским парламентом и Советом стран ЕС. После принятия обоими законодателями в ближайшие месяцы новый закон будет опубликован в официальном журнале Союза, сообщала ранее ЕК. Директива вступит в силу через 20 дней после такой публикации и должна быть внедрена в национальное законодательство стран Евросоюза в течение девяти месяцев.

Эти правила, если заработают, затронут оба "Северных потока", но не будут применяться, к примеру, к "Турецкому потоку", который идет из России в Турцию. Источник отметил, что законопроект не влияет на процесс создания газопроводов, но касается правил их работы.

Стоит отметить, что компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации "Северного потока-2", принадлежит "Газпрому", который планирует прокачивать газ по этой трубе.

Что касается "Северного потока", то компания Nord Stream AG занималась строительством и является оператором газопровода. Акционерами проекта Nord Stream являются "Газпром", Wintershall Holding GmbH, PEG Infrastruktur AG, N.V. Nederlandse Gasunie и ENGIE. Мажоритарный акционер — "Газпром" с долей в 51%.

КОМПРОМИСС

Согласно компромиссному варианту поправок, новые и действующие газопроводы из третьих стран в Евросоюз в территориальных морях стран ЕС должны будут соответствовать определенным правилам, которые сейчас распространяются на наземные трубы. Среди них – разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, так называемый "анбандлинг" собственности, то есть когда компания не может добывать "голубое топливо" и одновременно владеть трубопроводом в ЕС, по которому он доставляется.

Кроме того, к этим правилам относится возможность третьих сторон прокачивать газ по соответствующей трубе, а также правила установления тарифов на прокачку.

Однако, к примеру, в вопросе доступа третьих сторон к трубе есть некоторый нюанс. Правила Газовой директивы не могут принудительно распространяться на другие страны, кроме ЕС, объяснил источник. К примеру, "Северный поток-2" начинается в России, заканчивается в Германии, физически дать доступ третьим сторонам в него можно только в России. Посредством применения Газовой директивы Евросоюза этого сделать нельзя.

По его словам, поэтому в вопросе доступа третьих сторон в подобной ситуации ЕС может предусмотреть, чтобы газ, который приходит в страну ЕС из стороннего государства и должен далее транспортироваться через другие трубы, не был в объемах, которые бы делали невозможным доступ третьих сторон к этим другим трубопроводам в ЕС. То есть, чтобы газопровод в Евросоюзе, забирающий газ из морской трубы, мог работать в соответствии с правилами о доступе третьих сторон.

Нормы по тарифам на прокачку газа, исходя из слов источника, будут применяться там, где газопровод находится в территориальном море ЕС.

Как рассказал источник, Еврокомиссия ранее хотела распространить поправки к Газовой директиве на эксклюзивные экономические зоны стран ЕС, которые захватывают большую часть моря, нежели итоговый компромиссный вариант — распространение правил на территориальные моря стран ЕС.

ИСКЛЮЧЕНИЯ

Предлагается несколько схем предоставления послаблений и исключений из новых правил директивы, которые планируется делать ограниченными по сроку действия. Они различаются в зависимости от того, является ли газопровод новым или уже существующим. К последним планируется отнести те трубы, что были завершены до вступления новых правил в силу, отметил источник. Вступление в силу новых правил произойдет через 20 дней после публикации обновленного закона в официальном журнале ЕС.

Источник заявил, что вступление в силу возможно "уже в июне".

По компромиссному законопроекту, вопрос об исключениях будут рассматривать власти той страны ЕС, где находится первая точка соединения морского газопровода из третьей страны с газораспределительной сетью Евросоюза. Для "Северного потока-2" — это Германия.

Что касается новых газопроводов, то предусмотренные правила исключений более непростые, чем для действующих. Компания, в случае с "Северным потоком-2" — это Nord stream 2, может запросить компетентные власти соответствующей страны ЕС о предоставлении исключений, уточнил источник. Национальный власти должны будут проанализировать этот запрос с учетом условий директивы – то есть, чтобы возможное послабление, к примеру, не повредило конкуренции и безопасности энергоснабжения ЕС, и вынести предварительное решение.

Затем Еврокомиссия должна будет оценить его и дать свое заключение, которое будет обязательным для исполнения. Следовательно, если национальный регулятор выдаст предварительное разрешение на исключения, а Еврокомиссия будет против или разрешит одобрить его лишь с определенной корректировкой, финальное слово будет за ЕК.

Еще одним вариантом может быть заключение межправительственного соглашения между Евросоюзом (переговоры о договоре ведет в таких случая Еврокомиссия) и третьей страной, откуда выходит газопровод, о правилах работы для всей трубы, а не только ее европейской части. Следовательно, в случае с "Северным потоком-2" — это должны быть Россия и ЕС. В рамках такого межправсоглашения могут быть даны исключения для газопровода из правил Газовой директивы.

Еврокомиссия летом 2017 года запросила у Совета ЕС мандат на переговоры с Россией о возможности создания специальной юридической базы для работы будущего газопровода "Северный поток-2". Пока мандат выдан не был, но ЕК свой запрос не отзывает, отметил источник.

Что же касается существующих газопроводов, то там несколько иная процедура возможных послаблений. "Для действующих газопроводов предусмотрена весьма щедрая схема", — сказал источник.

Ранее Европарламент сообщил, что страна ЕС, в которой расположена первая точка входа, может произвести исключения из новых правил, если такие исключения не наносят ущерба конкуренции в ЕС. Если трубопровод расположен на территории более чем одной страны ЕС, то необходимы будут консультации страны с точкой входа с этими государствами.

Источник также рассказал, что после ввода обновленной газовой директивы, для того, чтобы газ мог пойти по "Северному потоку-2", необходимо разрешение от германских властей, которые должны учитывать газовое законодательство Евросоюза. Из этого следует, что если не будут соблюдены новые правила, в том числе, по анбандлингу, или не будет решен вопрос с исключениями из них, то газ пойти не сможет.