СОЧИ, 15 фев /ПРАЙМ/. Нефтехимический комплекс "Запсибнефтехим", который строится в Тобольске Тюменской области, начнет работать в пуско-наладочном режиме в 2019 году, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Тюменской области Александр Моор.

Ранее сообщалось, что проект "Запсибнефтехим" предполагает строительство под Тобольском установки пиролиза мощностью 1,5 миллиона тонн этилена, около 500 тысяч пропилена и 100 тысяч тонн бутан-бутиленовой фракции в год; установок по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 миллиона тонн в год. Инвестиции в "Запсибнефтехим" заявлены в объеме до 9,5 миллиарда долларов. Схема финансирования предполагает инвестиции РФПИ, соинвесторов и банков в 2,9 миллиарда долларов, Внешэкономбанка в 0,4 миллиарда долларов, еще 1,75 миллиарда долларов — средства ФНБ, а также собственные средства "Сибура".

"Проект "Сибура" в Тобольске, он проходит активную инвестиционную фазу, как раз в 2017, 2018, 2019 годах, а во 2 квартале (этого года – ред.) там начнут первую пуско-наладку", — сообщил Моор.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.