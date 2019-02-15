БУЭНОС-АЙРЕС, 15 фев /ПРАЙМ/. Аргентина и Боливия подписали изменения в контракт на поставку газа, который позволит Буэнос-Айресу сэкономить 460 миллионов долларов в течение двух лет (2019-2020 годы), сообщило министерство финансов Аргентины.

YPFB (нефтегазовая компания Боливии) и IEASA (аргентинская корпорация по энергетической интеграции) подписали приложение к действующему до 2026 года контракту, которое позволит Аргентине получать меньшее количество газа в период низкого потребления (то есть летом) и избежать уплаты штрафов.

"В последние годы Аргентине посчастливилось открыть и развить важные ресурсы и резервы газа, в частности, в формации Vaca Muerta, которые позволили увеличить производство. В настоящее время у нас есть экспортные излишки газа летом, но зимой мы все еще нуждаемся в импорте", — приводятся в пояснение слова замминистра энергетики Густаво Лопетеги (министерство энергетики входит в состав министерства финансов Аргентины).

В соответствии с новой схемой, в "летние" месяцы (с января по апрель и октябрь по декабрь) YPBF будет поставлять в Аргентину 11 миллионов кубических метров газа в день, в мае и сентябре — 16 миллионов кубических метров в день, а в зимние месяцы, в период с июня по август, объем будет составлять 18 миллионов кубических метров в день.

Таким образом, пиковыми месяцами будут считаться июнь, июль и август, в соответствии с самым большим спросом на газ в Аргентине (в Южном полушарии это самые холодные месяцы года), а май и сентябрь, напротив, будут месяцами из категории "отдых".

Лопетеги предложил министру углеводородов Боливии новый реактивный учебно-боевой самолет Pampa 3, разработанный в провинции Кордоба, при перевыполнении контракта в зимний период. "Самолет Pampa 3 будет доставлен Аргентиной в Боливию, если предложение по газу будет превышено на 45 миллионов кубических метров в течение пяти месяцев наибольшего спроса (с мая по сентябрь). Следует отметить, что контракт между двумя странами на поставку газа составит в этом году около 1,2 миллиардов долларов", — отмечается в сообщении.