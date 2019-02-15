КРАСНОЯРСК, 15 фев /ПРАЙМ/. Власти Бурятии и компания "МРСК Сибири" на российском инвестиционном форуме в Сочи подписали соглашение на 10 лет о сотрудничестве, сообщает МРСК Сибири.

"Глава Бурятии Алексей Цыденов и генеральный директор ПАО "МРСК Сибири" Виталий Иванов 14 февраля в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписали соглашение о взаимодействии сроком на 10 лет", — говорится в сообщении.

Как рассказал Иванов, в соглашении прописано, сколько именно средств направит компания на цифровизацию до 2029 года. По его словам, через два-три года инвестпроекты начнут приносить эффект и стабилизируют тариф. Цыденов отметил, что прописанные в соглашении меры позволят улучшить электроснабжение в Бурятии.

Соглашение предусматривает в первую очередь цифровую трансформацию электросетевого комплекса республики. В частности, Прибайкальский район выбран пилотной зоной, в которой до конца 2020 года будет создан первый цифровой район электрических сетей (РЭС) стоимостью 150 миллионов рублей. Внедрение цифровых технологий позволит почти в два раза сократить сроки технологического присоединения к электросетям, сократить потери электроэнергии, значительно снизить продолжительность отключений электроэнергии.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.