МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших мировых энергетических компаний, итальянской Eni SpA, приходящаяся на акционеров, в 2018 году составила 4,226 миллиарда евро, что на 25% превышает показатель предыдущего года, сообщает компания.

В пересчете на одну акцию разводненная прибыль составила 1,17 евро против 0,94 евро в 2017 году. Выручка Eni за отчетный период выросла на 8,4% — до 76,926 миллиарда евро.

По итогам четвертого квартала минувшего года Eni зафиксировала чистую прибыль в 499 миллионов евро, что в 4 раза ниже показателя годичной давности. В пересчете на одну акцию разводненная прибыль компании составила 0,14 евро против 0,57 евро годом ранее. Выручка Eni за отчетный период составила 20,109 миллиарда евро, что на 3,7% ниже по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года.

Добыча углеводородов компанией за год составила 1,851 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 2% больше показателя за 2017 год. Добыча углеводородов в четвертом квартале уменьшилась в годовом выражении на 1% и составила 1,872 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день.

Компания отмечает, что прогнозы, а также финансовые и операционные цели Eni на 2019-2022 года будут представлены на презентации стратегии 15 марта, а также раскрыты в годовом отчете за 2018 год.

Итальянская Eni была образована в 1953 году, работает в 73 странах. Штат составляет примерно 33 тысячи человек. Штаб-квартира компании располагается в Риме.