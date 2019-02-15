МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. "Газпром" начнет поставки газа в Китай по "Силе Сибири" с 1 декабря 2019 года, раньше срока, говорится в сообщении компании со ссылкой на слова председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.

Ранее начать поставки газа в Китай по "Силе Сибири" планировалось 20 декабря 2019 года.

"Как отметил по итогам переговоров Алексей Миллер, "строительство газопровода "Сила Сибири" идет с опережением графика, "Газпром" начнет поставки газа в Китай раньше намеченного срока — уже с 1 декабря 2019 года", — говорится в сообщении по итогам встречи Миллера и председателя совета директоров CNPC Ван Илиня.

Стороны также обсудили проект поставок российского газа в Китай с Дальнего Востока и по "западному маршруту".