МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Нефтесервисная компания "Новомет" не видит угрозы своему имиджу из-за задержания основателя одного из своих акционеров — инвесткомпании Baring Vostok — американца Майкла Калви; в компании также не ожидают возникновения из-за этого сложностей с поставками оборудования саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco, заявил РИА Новости официальный представитель компании.

"Угроз для имиджа не видим, так как это событие не касается работы компании "Новомет", ее сотрудников и продукции", — сказал представитель.

В "Новомете" не стали комментировать вопрос о том, может ли арест Калви отразиться на переговорах по вхождению Saudi Aramco в ее капитал. Тем не менее, в нефтесервисной компании отметили, что "на отношениях с Saudi Aramco по поставке оборудования производства "Новомет" это никак не скажется".

"Новомет" — одна из крупнейших в РФ нефтесервисных компаний. Контрольный пакет в "Новомете" принадлежит ее менеджменту, 30,76% у "Роснано", миноритарные доли — у фондов Baring Vostok и Russia Partners. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с Saudi Aramco и суверенным фондом Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) ведут переговоры о покупке доли в "Новомете". Источник РИА Новости на рынке в июне сообщал, что консорциум рассматривает покупку доли "Роснано".

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев накануне заявил, что партнеры в ближайшее время подадут в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ заявку на приобретение доли в "Новомете". Он также отмечал, что "Новомет" скоро получит аккредитацию у Saudi Aramco на поставку саудовской компании нефтесервисного оборудования.

Тем временем ранее в пятницу Басманный суд сообщил о задержании основателя инвесткомпании Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках дела о мошенничестве. По данным следствия, им вменяется хищение 2,5 миллиарда рублей. Всех фигурантов следствие просит заключить под стражу. Baring Vostok в связи с этим заявила, что Калви и еще трое ее сотрудников задержаны в рамках коммерческого спора, связанного с банком "Восточный", с деятельностью самой инвесткомпании это не связано.