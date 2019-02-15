МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Европейский парламент (ЕП) принял решение о внесении поправок к Третьему энергетическому пакету, что может серьезно затруднить строительство газопровода "Северный поток-2". ЕП предлагает передать Европейской комиссии полномочия, которые позволяют распространить действие Третьего энергопакета на газопроводы, идущие в ЕС из третьих стран. Германия, крупнейший импортер российского газа, намерена отстаивать свое суверенное право на строительство газопровода из России на основе двусторонних соглашений. Окончательное решение о внесении поправок в основной документ ЕС, регулирующий отношения в энергетической сфере, будет принято на следующей неделе.

БУЗЕК РЕШИЛ ОСТАНОВИТЬ "СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2"

Глава комитета ЕП по промышленности, исследованиям и энергетике (ITRE) Ежи Бузек заявил, что после внесения поправок в Третий энергопакет "все будущие газопроводы не из стран ЕС, включая "Северный поток-2", должны будут соблюдать правила ЕС". Заявление Бузека приводится в сообщении Европарламента.

Страна, где находится первая точка входа газопровода – Германия, в случае с "Северным потоком-2" может в порядке исключения не соблюдать требования Третьего энергетического пакета, но только с одобрения ЕК. По словам Бузека, только ЕК уполномочена принимать окончательно решение о несоблюдении в порядке исключения требований европейского законодательства. По сути, решение ЕП ставит европейское законодательство выше национального и лишает страны-члены ЕС права на самостоятельное ведение внешнеэкономической деятельности в энергетической сфере.

Польша и некоторые члены ЕС выступают против строительства "Северного потока-2", что противоречит интересам России и развитых европейских стран — прежде всего Германии. Бузек — представитель Польши в ЕП и бывший активный член "Солидарности" — является проводником антироссийской политики Варшавы в структурах ЕС, даже если это наносит вред экономике "единой Европы".

ПРЕСЛОВУТЫЙ ПАКЕТ

Европейская бюрократия не оставляет попыток распространить Третий энергетический пакет на магистральные газопроводы, проложенные из третьих стран в ЕС, вне зависимости от наличия двусторонних и межправительственных соглашений. При этом, законы страны, из которой поступает газ, должны быть приведены в соответствие с Третьим энергетическим пакетом. Кроме того, функции переговоров и заключение договоров на поставки газа от правительств отдельных государств должны перейти в сферу компетенции ЕК – органа исполнительной власти ЕС.

Согласно внесенным поправкам, для газопроводов из третьих стран должны быть установлены недискриминационные тарифы на транспортировку, обеспечен доступ третьих сторон, а также разделена деятельность по продаже и транспортировке газа.

Законы ЕС в области энергетики позволяют делать исключения для отдельных проектов и компаний, но это не относится к "Газпрому" и проекту "Северный поток-2". "Газпром" — единственная российская компания, которая осуществляет поставки трубопроводного газа в Европу в соответствии с законодательством РФ. Более того, ну у кого кроме России в Балтийском регионе нет возможностей поставлять газ на европейский рынок. Распространение правил Третьего энергетического пакета на "Северный поток-2" ограничит возможность увеличения поставок российского газа на европейский рынок.

Однако Германии и ряду других стран — Нидерландам, Бельгии, Австрии, Греции и Кипру — удалось отстоять суверенное право национальных правительств решать, у кого покупать газ и на каких условиях. Германия стремится закрепить за собой право на принятие окончательного решения о применении правил Третьего энергопакета. Европейские энергетические компании – немецкие первую очередь – заинтересованы в успешной реализации проекта "Северный поток-2".

Окончательное решение о внесении поправок в Третий энергопакет и об исключении для Германии еще не принято, поэтому следует ожидать обострения ситуации вокруг "Северного потока-2" в ближайшие месяцы.

Успешная реализация проекта раздражает Вашингтон. Высокопоставленные представители администрации Трампа не оставляют попыток заставить Германию и другие европейские страны остановить строительство "Северного потока-2", угрожая партнерам "Газпрома" санкциями. Однако угрозы Вашингтона не привели к желаемому результату.

Европейские партнеры "Газпрома" продолжают финансирование проекта, реализация которого идет в соответствии с планом. Представитель компании Nord Stream 2 Йенс Мюллер сообщил в четверг, что более 600 км морского участка газопровода уже проложено. Протяженность маршрута газопровода, пролегающего по дну Балтийского моря, составляет более 1200 км.

БУРМИСТРОВА ОБНАДЕЖИЛА ЕВРОПЕЙЦЕВ

"Газпром" рассматривает возможность увеличения своей доли на газовом рынке Европы в связи с ожидаемым падением добычи в Северном море и закрытием Гронинген, крупнейшего газового месторождения в Европе, сообщили западные информационные агентства, цитируя заявление главы "Газпром экспорта" Елены Бурмистровой.

Во время проведения ежегодной газовой конференции в Вене она сказала, что "Газпром" может компенсировать падение добычи в ЕС – не только на Гронингене, но в Северном море. "Добыча в Северном море также постепенно снижается… Таким образом, освобождается место для российского газа", – сообщила глава "Газпром экспорта".

Заявление Бурмистровой не было голословным. В ближайшие годы Европа может столкнуться с острым дефицитом природного газа.

После долголетних споров о судьбе Гронинген правительство Нидерландов в марте прошлого года приняло решение полностью прекратить добычу на месторождении к 2030 году в связи с риском повторения подземных толчков, которые могут нанести серьезный ущерб промышленным объектам, инфраструктуре и домохозяйствам. В текущем газовом году (октябрь 2018-сентябрь 2019) добыча должна составить 19,4 млрд куб. м по сравнению с 54 млрд куб. м в 2013 году, когда на месторождении был достигнут пик добычи. Из-за резкого падения собственной добычи в конце прошлого года Нидерланды стали нетто-импортером газа.

В Норвегии — втором крупнейшем поставщике газа на европейский рынок после России — добыча в прошлом году снизилась до 119,3 млрд куб. м по сравнению со 122 млрд куб. м в 2017 году. Согласно прогнозу регулятора NPD (Норвежского нефтяного директората), в этом году в стране добыча составит 119,5 млрд куб. м. Однако ряд западных экспертов уверены, что норвежцам не удастся остановить снижение производства, что может привести к существенному сокращению поставок в ЕС уже в ближайшие два года.

Алжир – третий поставщик трубопроводного газа в Европу – также не способен обеспечить растущие потребности европейских потребителей. В декабре министр энергетики Алжира Мустафа Гитони сообщил, что экспорт газа уже в 2022 году окажется под вопросом. В прошлом году добыча газа в стране по предварительным данным составила около 130 млрд куб. м. Из этого объема примерно 50 млрд куб. метров поставляется в Европу в виде трубопроводного газа и СПГ. Прекращение экспорта алжирского газа усугубит ситуацию на рынке энергоносителей стран южной Европы – прежде всего Испании, которая планирует полностью отказаться от угля и атомной энергетики.

На фоне снижения собственной добычи в ЕС и угрозы сокращения поставок из Норвегии и Алжира "Газпром" наращивает экспорт в европейские страны. По данным российской компании, в прошлом году экспорт газа в страны Западной Европы вырос на 4% относительно 2017 года, достигнув 162,4 млрд куб. м. Из этого объема Германия получила 58,5 млрд куб. м, что превышает номинальную мощность существующего газопровода "Северный поток".

ИЛЛЮЗИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ

В Германии приняты законы, которые обязывают энергетические компании вывести из эксплуатации все АЭС к 2022 году, а угольные ТЭС — к 2038 году. Берлин вкладывает огромные средства в ВЭИ (возобновляемые источники энергии), но они не могут гарантировать бесперебойное электроснабжение потребителей и являются очень дорогой альтернативой традиционным энергоносителям. Атомную энергетику и уголь должен заменить российский трубопроводный газ, который значительно дешевле СПГ. Берлин одобрил строительство первого в стране терминала для приема СПГ, но это не более чем "жест доброй воли" по отношению к Вашингтону. Экономическая целесообразность объясняет участие в проекте "Северный поток-2" крупнейших германский энергетических компаний – Wintershall и Uniper.

По расчетам исследовательской компании Rystard Energy, цена $5/млн BTU является порогом безубыточности для российского газа, поставляемого в Европу. Для американского СПГ этот показатель значительно выше и находится в диапазоне от $6/млн BTU до $7,7/млн BTU. При этом, в Rystard Energy не учитывают снижение транспортных издержек, в случае запуска в эксплуатацию "Северного потока-2".

Заручившись поддержкой Вашингтона, противники проекта во главе с Польшей имеют очень сильные позиции в ЕП, но они не могут помешать Германии и другим странами увеличить импорт российского газа. Катя Ефимова из Оксфордского института энергетических исследований (Oxford Institute for Energy Studies) считает, что желание ЕК решать судьбу "Северного потока-2" не больше, чем иллюзия. Европейские потребители уже зарезервировали мощности строящегося газопровода EUGAL – продолжением "Северного потока-2" на суше – поскольку заключили соответствующие договоры на поставку российского газа. Все договоры подписаны в полном соответствии с существующим европейским законодательством. Если строительство газопровода будет прекращено, то это повлечет судебные разбирательства с целью возмещения многомиллиардных убытков. Даже при поддержке из-за океана противники проекта в ЕП во главе с Бузеком не смогут возместить финансовые потери и обеспечить газом европейских потребителей, если по их вине строительство газопровода будет остановлено.

Позицию Берлина по отношению к "Северному потоку-2" однозначно выразил министр иностранных дел Германии Хaйко Маас. "Европейская политика в области энергетики должна решаться в Европе, а не в США", — сказал министр.