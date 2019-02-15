МОСКВА, 15 фев /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "зеленой зоне", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 2,9%, до 6,04 доллара, "Новатэка" — на 3,26%, до 174 долларов, "Лукойла" — на 2,17%, до 81,82 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 2,03%, до 4,72 доллара, "Газпром нефти" — остались без изменений на уровне предыдущего закрытия в 25,6 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" поднялась на 0,44%, до 20,59 доллара, НЛМК — на 1,72%, до 23,71 доллара, "Северстали" — на 1,85%, до 15,4 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 2,27%, до 1,22 доллара, Сбербанка — на 1,93%, до 12,66 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", увеличились в стоимости на 0,88%, до 18,3 доллара.

Цена расписок "Магнита" выросла на 1%, до 14,7 доллара, "Ленты" — на 0,31%, до 3,21 доллара. Бумаги АФК "Система" подорожали на 4,01%, до 2,85 доллара.